Pyeongchang: Moelgg, Costazza e Curtoni in val di Fassa

(ANSA) - TRENTO, 16 GEN - Le sciatici azzurre Manuela Moelgg, Chiara Costazza e Irene Curtoni si alleneranno da mercoledì 17 a sabato 20 gennaio in val di Fassa, sulla pista Aloch di Pozza, per affinare la preparazione in vista delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang.

Nelle giornata di venerdì si aggregheranno al gruppo anche Martina Bassino e la rientrante Laura Pirovano. Mercoledì 17 e giovedì 18 si alleneranno in slalom gigante anche Florian Eisath, reduce da un ottimo risultato in Coppa Europa e il piemontese Giovanni Borsotti. Mercoledì giornata di allenamenti intensi anche per lo slovacco Adam Zampa e i suoi compagni di squadra, mentre lo svedese André Myhrer e il team Svezia di slalom si cimenterà fra i pali stretti del tracciato della skiarea Buffaure mercoledì e giovedì. Da giovedì a sabato saranno presenti anche alcuni sciatori delle squadre di Coppa del Mondo di Giappone e Francia.