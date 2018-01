Kompatscher,casa deve essere accessibile

(ANSA) - BOLZANO, 16 GEN - "La casa deve essere accessibile per gli altoatesini". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher, dopo la seduta della giunta provinciale che ha discusso il disegno di legge sull'edilizia agevolata. Gli obiettivi - ha detto - sono "rendere più accessibile l'acquisto di un alloggio di proprietà, risparmiare suolo e semplificare le procedure". Per questo la Provincia punta, tra l'altro, sulla ristrutturazione di appartamenti esistenti e su nuove forme abitative come il co-housing. Il disegno di legge, presentato dall'assessore Christian Tommasini, ora sarà illustrato alle parti sociali per poi tornare in giunta, che avvierà l'iter legislativo.