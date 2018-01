Campionati sci della protezione civile

(ANSA) - BOLZANO, 16 GEN - Tredici medaglie e terzo posto nella classifica generale per l'Alto Adige ai campionati italiani di sci della Protezione civile svoltisi a Pejo.

Decine di partecipanti, nei giorni scorsi, ai campionati italiani di sci della Protezione civile svoltosi a Pejo e conclusisi, alla presenza dell'assessore Tiziano Mellarini e del capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli, con il passaggio di consegne alla Provincia di Bolzano, che il prossimo anno organizzerà i campionati. In questa edizione, l'Alto Adige era rappresentato da 27 atleti, e i risultati positivi non sono mancati: con le 13 medaglie conquistate, infatti, la Provincia di Bolzano è passata dal sesto posto del 2016 al terzo del 2017 per quanto riguarda il medagliere complessivo su un totale di 14 regioni partecipanti.