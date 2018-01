A22 e tir, imprenditori e artigiani Trento contro Euregio

(ANSA) - TRENTO, 16 GEN - Preoccupazione per le decisioni prese a Bolzano dai vertici dell'Euregio in tema di trasporto merci viene espressa dal presidente di Confindustria Trento, Giulio Bonazzi, e dal presidente dell'Associazione artigiani e piccole imprese di Trento, Marco Segatta.

"Comprendiamo le finalità delle decisioni e condividiamo l'obiettivo di lungo periodo di trasferire parte del traffico merci da gomma a rotaia - si legge in una nota congiunta - ma la transizione deve essere graduale e inserita in una strategia che prevede il potenziamento delle infrastrutture esistenti, mentre non può essere decisa per decreto senza offrire agli operatori alternative praticabili". "Il rischio, che non può essere sottovalutato da chi ha responsabilità politiche - aggiungono Bonazzie e Segatta - è di mettere in difficoltà non solo il settore dell'autotrasporto ma anche molti altri comparti economici che da esso dipendono per l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati e per la distribuzione dei propri prodotti".