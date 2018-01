Scialpinista ferito, soccorsi difficili

(ANSA) - BOLZANO, 15 GEN - Il soccorso alpino di San Vigilio di Marebbe ha soccorso ieri uno scialpinista, rimasto ferito dopo una caduta ai piedi di Cima Nove nella zona di Fanes. A causa della fitta nebbia in quota non è potuto intervenire l'elisoccorso. La squadra è così salita con le pelli di foca fino al luogo dell'incidente. Il ferito è stato stabilizzato sul posto e portato a valle con l'akia. In seguito è stato trasportato con il gatto delle nevi del rifugio Lavarella fino a valle, dove un'autoambulanza della Croce Bianca lo ha preso in consegna, per portarlo all'ospedale di Brunico. L'intervento è durato circa quattro ore.