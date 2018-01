Trovato morto a 22 anni in casa in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - Un giovane di 22 anni di Meltina, in Alto Adige, è stato trovato morto ieri mattina sul divano di casa dalla madre. La donna lo aveva sentito rientrare la sera ed era andata a dormire tranquilla, ma al mattino non lo aveva trovato nel letto. Il ragazzo era sul divano e la mamma non riusciva a svegliarlo.

Chiamato il 112, era stato trasportato all'ospedale di Bolzano e ricoverato in rianimazione, poi era morto a metà giornata.

Il giovane fino a qualche mese fa lavorava come cuoco in un ristorante del posto. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

(ANSA).