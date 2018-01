Valanghe: pericolo marcato (grado 3) in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - Pericolo di valanghe marcato (di grado 3 in una scala da 1 a 5) in Trentino oltre i 2.200 metri di quota. La valutazione è di MeteoTrentino, il servizio meteorologico provinciale.

Nelle zone boschive e in quelle maggiormente soleggiate il manto è perlopiù consolidato e per provocare eventuali piccoli o medi distacchi di valanghe a lastroni è in genere necessario un forte sovraccarico.

Oltre il limite del bosco e più in generale in quota, nelle zone più all'ombra o morfologicamente più sfavorevoli, il manto in profondità ha strati interni deboli e anche lo strato più recente dovuto alle ultime nevicate ha ancora uno scarso legame.

Dai pendii più ripidi saranno quindi ancora possibili alcuni piccoli o medi distacchi spontanei nelle ore e nelle zone più riscaldate, mentre distacchi provocati a lastroni saranno possibili anche con debole sovraccarico. Per l'attività escursionistica in quota è pertanto richiesta ancora una buona capacità di valutazione locale del pericolo. (ANSA).