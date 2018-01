Torna la Marcialonga di Fiemme e Fassa il 28 gennaio

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - Saranno 42 nazioni e circa 7.500 fondisti a partecipare alla 45/a Marcialonga di Fiemme e Fassa, il 28 gennaio, in Trentino. L'evento riproporrà il tradizionale percorso di 70 km da Moena a Cavalese. Attesi tra i partecipanti Costantino Costantin, Ivo Andrich, Luigi Delvai, Armando Zambaldo, Giovanni Mariani, Aulo Avanzinelli, Marco Aurelio Nones, Odillo Piotti, Luciano Bertocchi e Fabio Lunelli, 44 edizioni disputate.

Ci saranno campioni anche al di fuori dell'ambito fondistico, come l'ex corridore Paolo Bettini, come Maurilio De Zolt, quattro volte campione alla Marcialonga senza contare gli innumerevoli podi. Bettini seguirà l'esempio di Claudio Chiappucci che nel 1999 gareggiò alla Marcialonga seguito da Marco Albarello. (ANSA).