Pallavolo: Superlega, Trentino aspetta Civitanova

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - "E' ovvio che senza un giocatore come De Pandis avremo qualcosa in meno, specialmente in ricezione, e contro una formazione che ha nel servizio una delle sue peculiarità migliori, ma abbiamo piena fiducia in Chiappa".

Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, in vista della partita di Superlega di domenica al PalaTrento contro Civitanova.

"Per Matteo - ha proseguito Lorenzetti - è un'occasione significativa, deve viverla con addosso la massima tranquillità perché accanto ha compagni di squadra esperti e pronti ad aiutarlo. Per la nostra squadra la partita con Civitanova è invece un momento di confronto importante, da sfruttare per crescere e in cui trovare pronti quando l'avversario ci offrirà occasioni. Al di là del risultato, che è importantissimo, l'obiettivo è di giocare una partita lunga e restare il più possibile al livello di Civitanova". (ANSA).