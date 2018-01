Seppi conquista la finale di Canberra

(ANSA) - BOLZANO, 12 GEN - Ottima prestazione di Andreas Seppi, che ha raggiunto la finale del 75.000 dollari Atp Challenger di Canberra. Il 33enne di Caldaro ha eliminato ai quarti di finale il numero 5 del tabellone ed 81 del mondo, il dominicano Victor Estrella Burgos, nettamente con un doppio 6:2, 6:2.

Già ieri Seppi aveva battuto la testa di serie numero 3 spagnola Guillermo Garcia Lopez per 6:3, 6:4, oggi l'azzurro ha proseguito la sua striscia positiva nella capitale australiana anche contro Estrella Burgos, approdando per la prima volta dopo oltre tre anni in una finale di un Challenger. L'ultima volta ci era riuscito nel torneo di casa ad Ortisei, dove ha poi conquistato anche il titolo. Domani alle ore 1 italiana l'altoatesino affronterà l'ungherese Marton Fucsovics (Atp 85), che si è imposto in tre set su Maxime Janvier.