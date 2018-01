Protezione civile: campionato italiano di sci in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - Il 15/o campionato italiano di sci della protezione civile si chiude oggi in Trentino, in Val di Pejo.

Ieri si sono disputate le prove di slalom gigante, di snowboard e di sci alpinismo, oggi quella di fondo e nel pomeriggio si terrà un convegno nazionale dal titolo 'Il sistema di protezione civile: quali sfide per quale futuro', a cui è annunciata la partecipazione anche di Angelo Borrelli, capo del dipartimento nazionale protezione civile. (ANSA).