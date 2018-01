Identificata auto pirata a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 12 GEN - La polizia municipale di Bolzano ha identificato una giovane automobilista, accusata di essere l'autrice dell'investimento di una ciclista in via Buozzi pochi giorni prima di Natale. La conducente, dopo aver provocato la caduta della ciclista, una bolzanina di 46 anni, causandole lesioni di media gravità, si è allontanata proseguendo la marcia.

Attraverso la minuziosa analisi di diversi filmati delle telecamere di videosorvegianza del Comune e di alcune telecamere di privati, gli inquirenti hanno identificato la marca ed il modello della vettura, una Audi nera di grossa cilindrata. Pochi giorni fa, nelle prime ore del mattino, il veicolo è stato trovato in sosta in un'area periferica. L'Audi presentava danni corrispondenti a quelli riscontrati sulla bicicletta. La conducente ventenne sarà ora denunciata per fuga ed omissione di soccorso.