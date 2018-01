Ambiente: Trento, multati per abbandono di rifiuti

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - I controlli con sopralluoghi mirati e con mezzi di videosorveglianza del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento e del nucleo operativo ambientale della polizia locale hanno portato a multare per abbandono di rifiuti un gruppo di cittadini di etnia rom che, ignari di essere ripresi dalle telecamere, avevano smaltito rifiuti in modo irregolare. In particolare è stato monitorato un punto sensibile in zona nord della città, dove sono stati accertati e sanzionati due diversi casi di abbandono di rifiuti.

Nel primo caso sono stati abbandonati una ventina di sacchi neri pieni di spazzatura, nel secondo caso delle borse di nylon, anch'esse piene di rifiuti indifferenziati. Le sanzioni applicate a ogni cittadino sono quelle previste e punite dal regolamento comunale: 108 euro per l'utilizzo di contenitori e sacchi diversi da quelli assegnati dal gestore e 54 euro per il deposito di rifiuti al di fuori dei punti di raccolta o dei contenitori. (ANSA).