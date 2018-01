Spelacchio avrà una nuova vita in val di Fiemme

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - L'ormai celeberrimo abete Spelacchio di Piazza Venezia a Roma avrà una nuova vita grazie alla Magnifica Comunità di Fiemme in Trentino.

L'abete certificato PefcC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), cioè il Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale, verrà trasportato e trasformato in una "Baby little Home", casetta in legno che consentirà alle mamme di accudire i propri bambini.

Una volta realizzata, la casetta tornerà a Roma e verrà donata all'amministrazione. "Siamo felici di poter contribuire alla seconda vita di Spelacchio - dichiara Antonio Brunori, Segretario generale Pefc Italia - Lo smaltimento corretto degli alberi in città giunti a fine vita è prima di tutto un gesto simbolico e in questo caso lo sarà doppiamente: l'abete di Piazza Venezia si trasformerà infatti, grazie al lavoro della Magnifica Comunità di Fiemme, in una casetta di legno certificato Pefc fatta per accogliere le mamme ed i loro bambini".