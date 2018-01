Eurocup, Dolomiti Energia cede in Russia (97-69)

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - La Dolomiti Energia Trentino alza bandiera bianca in Russia contro Lokomotiv Kuban, in Eurocup, e cede per 97 a 69 nel round 2 nel girone G. Si tratta della prima sconfitta per i bianconeri nella Top 16. Lokomotiv Kuban vola da solo in testa al girone e rimane l'unica formazione ancora imbattuta.

"Queste partite contro formazioni di così alto livello e in competizioni di così alto livello sono importanti, possono aiutarci ad imparare a giocare sopra la fatica e in momenti non brillanti, o affrontando lunghe trasferte, ci possono aiutare a fare esperienza e a crescere come singoli e come squadra", afferma l'allenatore Maurizio Buscaglia.

Prossimo impegno in coppa per la Dolomiti Energia contro il Podgorica.