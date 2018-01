Corso per tecnico in marketing e internazionalizzazione

(ANSA) - TRENTO, 10 GEN - Inaugurato a Trento un nuovo percorso formativo in marketing e in commercio internazionale organizzato dalla Scuola delle professioni per il terziario dell'Università popolare trentina.

Il corso, realizzato in collaborazione con le aziende - è stato detto nel corso dell'inaugurazione - risponde al fabbisogno di competenze della realtà economica territoriale e nazionale che richiede figure manageriali operativamente formate nell'ambito del marketing, dell'internazionalizzazione, della vendita e promozione online. Il percorso per 'Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese', rivolto a coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale, si inserisce nell'ambito dei servizi alle imprese e nell'ambito delle nuove tecnologie per il made in Italy.