Incidenti montagna: sciatore morto in Val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 6 GEN - Uno sciatore è morto stamani in pista in Val Gardena intorno alle 10. Si tratta di un turista italiano di 45 anni. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto in seguito a una caduta, sulla pista Cir.

In soccorso sono intervenuti l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites e i carabinieri. (ANSA).