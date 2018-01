Migranti: Diocesi Trento, accolti 145 in 29 alloggi

(ANSA) - TRENTO, 5 GEN - La Diocesi, in accordo con la Provincia, accoglie 115 persone in 18 canoniche e in 5 alloggu di privati o enti locali (Valli di Fiemme e Fassa) gestiti attraverso la Fondazione comunità solidale. Sono i dati dell'accoglienza dei migranti, diffusi dalla Diocesi di Trento in vista della celebrazione, domani pomeriggio in Duomo a Trento, dell'Epifania dei popoli, con la benedizione delle famiglie migranti da parte dell'arcivescovo, monsignor Lauro Tisi.

La Diocesi è inoltre partecipe del primo corridoio umanitario aperto in Italia il 29 febbraio 2016, ospitando 30 persone provenienti dalla Siria a San Nicolò, sulla collina di Trento, in 6 alloggi di proprietà, ristrutturati. Entro gennaio tre di queste famiglie saranno trasferite in alloggi messi a disposizione di due congregazioni religiose (Arco e Trento) e in una canonica (Calceranica), rimanendo in carico alla Diocesi, anche col coinvolgimento delle Caritas parrocchiali. In totale le persone accolte dalla Diocesi sono dunque 145 in 29 alloggi.

