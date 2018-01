Di Maio, investiremo sull'autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - "Il nostro governo investirà sull'autonomia. Sosteremo qualsiasi Regione che volesse rafforzare il suo impianto di autonomia sul territorio, perché le risorse devono restare sul territorio e i cittadini devono poter gestire le risorse sul proprio territorio". Lo ha detto il candidato premier M5s Luigi Di Maio, visitando il Mercatino di natale di Bolzano. "Questo vale - ha aggiunto - per Regioni che stanno ora avanzando le loro proposte, come anche per Province, come quella di Bolzano, che hanno già un autonomia modello che vogliamo tutelare il più possibile".

"Bolzano è però anche un modello per quanto riguarda la produzione di energia pulita, che è uno dei temi cari al Movimento. L'Italia deve diventare un paese con solo energia rinnovabile", ha aggiunto Di Maio che in giornata ha visitato la nuove centrale di Sant'Antonio a Bolzano, definita da lui "una delle eccellenze di produzione idroelettrica del nostro paese".