Tour de Ski, Zorzi e Ghedina a rampa del Cermis

(ANSA) - TRENTO, 3 GEN - Ci saranno anche i campioni Kristian Ghedina e Cristian Zorzi domenica 7 gennaio sulla pista Olimpia, sul Cermis, per disputare la 'Final Climb' del Tour de Ski.

Lo annunciano gli organizzatori precisando che Zorzi era in dubbio a causa della frattura del gomito subita in estate, ma alla fine ha deciso di affrontare la sfida del Cermis, "impari sulla carta, con Ghedina abituato ad affrontare le piste all'ingiù e Zorzi all'insù".