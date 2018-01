Pallavolo: Trentino sfida Padova in casa

(ANSA) - TRENTO, 3 GEN - "Padova è un squadra che in questa stagione ha dimostrato di avere uno stile di gioco ben preciso, che le permette di esprimersi bene sia in fase di cambiopalla sia in fase di break point e di raccogliere costantemente buoni risultati". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, in vista della partita di ritorno di domani al PalaTrento contro Padova, alle 20.30.

"Il fatto che abbia recentemente vinto a Modena e messo in difficoltà nei primi due set Perugia nell'ultimo turno di regular season - ha aggiunto Lorenzetti - non è quindi assolutamente frutto del caso. Per avere la meglio dovremo quindi essere più aggressivi del recente passato, ma sin dal primo set, che in casa abbiamo sempre perso in SuperLega. Le nostre possibilità di successo passano poi anche dalla capacità di leggere bene la partita nel corso della stessa e dall'accettare il fatto che ci sarà da battagliare sino alla fine". (ANSA).