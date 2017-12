Linea Brennero interrotta fino al 30 dic

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - La circolazione ferroviaria tra Steinach e Brennero, sul lato austriaco, rimarrà interrotta ancora fino a venerdì, 30 dicembre. Lo spiegano le ferrovie austriache Öbb. In questi giorni di ferie natalizie vi saranno ancora disagi sulla linea ferroviaria del Brennero a causa dell'incidente che venerdì scorso aveva coinvolto un treno merci nel tunnel Stafflach a St. Jodok. Bus sostitutivi sono garantiti da Steinach fino al Brennero, sempre sul lato austriaco.

Disagi anche per i 100 abitanti di Padaun (1.129m), nella vicina valle di Vals, che sbocca proprio a St. Jodek al Brennero. Una vasta caduta massi alla vigilia di Natale aveva bloccato l'accesso al borgo austriaco. Una frana di sassi, terra e alberi alta 50 metri si era abbattuta sulla strada provinciale. Non vi erano feriti in tutti i due casi.