BuyFood, vetrina gusto toscano a Siena

(ANSA) - SIENA, 6 GIU - Tutto pronto a Siena per la prima edizione di BuyFood Toscana, vetrina internazionale dedicata ai prodotti Dop, Igp e Agriqualità della regione, 'ambasciatori' del gusto toscano in Italia e all'estero. Oltre 50 i buyer attesi da tutto il mondo nel Complesso di Santa Maria della Scala, prestigiosa location che ospita l'evento riservato ad addetti ai lavori, buyer e stampa. La giornata si snoda secondo un fitto calendario di appuntamenti che vedrà i buyer interagire con le 50 aziende presenti insieme ai 16 Consorzi e associazioni di tutela. Previsti anche momenti di approfondimento, con pure un talk show condotto da Luisanna Messeri che avrà per protagonisti i consorzi e i loro prodotti, interpretati da chef e originali testimonial. Cinque le categorie di prodotti protagonisti: formaggi, latte e derivati; olio extra vergine d'oliva; pani, dolci e farine; prodotti vegetali; salumi e carni fresche.

BuyFood Toscana è organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con PromoFirenze, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze, grazie alla collaborazione del Comune di Siena e al supporto della Fondazione Qualivita. L'evento si avvale della sinergia di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici del territorio toscano. Per l'occasione Siena propone Fuori BuyFood, un'opportunità unica dedicata a residenti e turisti di provare piatti speciali e menu a tema. Grazie alla collaborazione di Fipe Confcommercio e Confesercenti con il coordinamento della Fondazione Qualivita, da venerdì 7 a domenica 9 giugno 31 ristoranti (di cui 9 del progetto Vetrina Toscana) aderenti alle due associazioni di categoria offriranno degustazioni e speciali menu con l'obiettivo di amplificare la promozione dei prodotti agroalimentari Dop, Igp e Agriqualità della Toscana. I ristoranti aderenti saranno riconoscibili dalla vetrofania del 'Fuori BuyFood'. Per i buyer sabato 8 giugno previsti una serie di tour personalizzati, promossi dalle Cciaa alla scoperta dei territori che danno origine ai prodotti in degustazione.