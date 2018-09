Cina,corso per diventare esperti Chianti

(ANSA) - FIRENZE, 18 SET - A lezione di vino Chianti, in Cina. È nata la prima 'Chianti Academy' dedicata a professionisti del settore enologico che impareranno la storia e la cultura della denominazione toscana ma studieranno anche la catena di produzione, le politiche di tutela del prodotto, fino alla degustazione di 30 diverse etichette e l'abbinamento con il cibo.

La Chianti Academy, spiega una nota, farà il suo esordio a Shenzhen il 20 e 21 settembre per poi trasferirsi a Guangzhou, proseguire per Shanghai e concludersi a Beijing il 29 e 30 settembre. Per ottenere la qualifica di 'Chianti wine expert', rilasciata dal consorzio del Chianti, gli studenti dovranno seguire quattro diversi moduli di lezione e superare un esame finale. Gli studenti iscritti al momento sono 80 in ognuna delle quattro città coinvolte e i corsi sono organizzati col supporto dell'organizzazione di Interwine di Guangzhou, tra i leader del mercato fieristico cinese. "La Cina è uno dei mercati esteri più interessanti per il vino italiano, - spiega il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi - negli ultimi anni insieme alla crescita dell'export è aumentata anche l'attenzione per la formazione e per una migliore conoscenza del prodotto Chianti, un simbolo della cultura toscana e un simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo. Da qui nasce l'idea dell'Accademia, un passo importante per consolidare la presenza dei prodotti delle nostre aziende in un Paese che conta 1,3 miliardi di persone".(ANSA).