A Greve Expo Chianti Classico

(ANSA) - FIRENZE, 03 SET - Dal 6 al 9 settembre una quattro giorni ricca di degustazioni, incontri, talk show, eventi musicali, sfilate di moda, danza, musica, rievocazioni storiche ed eventi espositivi: è la 48/a edizione di Expo Chianti Classico, presentata oggi a Firenze, che si terrà in piazza Matteotti a Greve in Chianti (Firenze), con ingresso libero.

Circa 200 le tipologie di vini presentate da un centinaio di aziende: nella scorsa edizione i presenti furono oltre 15mila.

"L'Expo ha una forza promozionale di straordinario valore in quanto rappresenta l'intero territorio del Chianti Classico - sostiene il sindaco di Greve, Paolo Sottani - la possibilità di stabilire un contatto diretto con il produttore è il punto di forza della manifestazione". Per l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo "da parte di tutti c'è la voglia di uscire dalla generalizzazione del prodotto per esaltarne le varietà ed i marchi dei territori che sono estremamente vari. Un percorso costante che coinvolge tutti i soggetti impegnati a fare sempre meglio, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti".(ANSA).