Sfida digitale,aiuti per imprese aretine

(ANSA) - AREZZO, 1 AGO - Operativo, da oggi, presso la Camera di commercio di Arezzo il Pid-Punto impresa digitale, per diffondere la digitalizzazione e la cultura dell'innovazione tra le imprese aretine.

Il Pid, spiega una nota della Cciaa aretina, nasce da un progetto del sistema nazionale delle Camere di commercio che si inserisce nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0 elaborato dal Mise e che in Toscana è supportato dalla Regione.

Il Pid di Arezzo è uno dei 77 'punti' distribuiti in Italia e autorizzati dal Mise in grado di fornire "alle imprese assistenza sugli incentivi disponibili ed i servizi del network Industria 4.0 e di realizzare attività di formazione sulla digitalizzazione e l'innovazione. Una attività complessa e articolata che sarà realizzata dall'Ente camerale in collaborazione con due digital promoter".

Nell'ambito del progetto, la Camera di commercio di Arezzo ha inoltre pubblicato il bando per l'erogazione di contributi digitali I4.0 per il sostegno della digitalizzazione delle piccole e medie imprese, con sede legale o unità locale nella provincia di Arezzo. I contributi cofinanzieranno attività di formazione e consulenza relative a una o a più tecnologie Industria 4.0, erogate dai fornitori accreditati. Non potranno essere utilizzati per spese connesse all'acquisto di beni materiali Tutte le spese devono essere sostenute a partire dall' 1 gennaio 2018 fino al 180/o giorno successivo alla data della comunicazione di concessione del contributo. Per essere ammessi al contributo i progetti devono prevedere un investimento pari o superiore a tremila euro. Il contributo coprirà al massimo il 70% dell'importo complessivo delle spese ammesse e non potrà comunque superare i settemila euro. Le domande di contributo dovranno essere inviate entro il 30 novembre 2018.