Torna Bancarel'Vino a Mulazzo

(ANSA) - MULAZZO (MASSA CARRARA), 30 LUG - Torna a Mulazzo (Massa Carrara), dal 2 al 5 agosto, Bancarel'Vino, manifestazione dedicata alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni vitivinicole autoctone della Lunigiana storica ma attenta all'eccellenza di Toscana in generale. Tra gli ospiti di quest'anno la Fattoria Montecchio di San Donato in Poggio (Firenze), produttrice di Chianti Classico, che ha riscoperto il più antico metodo di vinificazione: quello nella terracotta. Tra gli eventi anche una performance live di Enoarte di Elisabetta Rogai.

La manifestazione, che trasforma Mulazzo in un salotto del gusto e del vino, ospiterà la presentazione di libri - 5 gli appuntamenti -, banchi con i prodotti tipici della cucina lunigianese, e anche cooking show, con degustazioni tra l'altro dei presidi Slow food della Lunigiana, l'assegnazione del premio Bancarel'Vino, conteso tra 15 vini rossi e altrettanti bianchi selezionati nel'anteprima a maggio della rassegna, e che per questa edizione inaugura anche una sezione speciale dedicata alla ristorazione. Nell'ambito della rassegna, anche incontri e musica.(ANSA).