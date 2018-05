Corsi tutor alternanza scuola-lavoro

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - Camera di Commercio di Firenze, nell'ambito di un network territoriale con istituzioni e stakeholder, organizza incontri informativi gratuiti rivolti ai tutor aziendali dell'alternanza scuola-lavoro. Le prime edizioni in programma sono martedì 12 giugno e lunedì 2 luglio nella sede della Cciaa fiorentina in piazza dei Giudici. Destinatari degli incontri sono, oltre ai tutor aziendali, anche i responsabili delle risorse umane, gli stessi imprenditori e loro collaboratori.

Negli incontri di due ore, spiega la Camera, l'alternanza scuola lavoro sarà affrontata da vari punti di vista: normativa sulla sicurezza nei luoghi lavoro, strumenti per la co-progettazione e valutazione dei percorsi, iscrizione al Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro, racconto di best practices e contributi alle imprese che ospitano gli studenti. (ANSA).