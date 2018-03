Debutta mostra mercato FirenzeBio

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - Debutta il 23 marzo alla Fortezza da Basso la nuova manifestazione FirenzeBio, mostra mercato di prodotti biologici e biodinamici, che per tre giorni, fino al 25, metterà in vetrina 110 aziende e proporrà un ricco calendario di eventi fra convegni, degustazioni, cooking show e iniziative nelle scuole.

Molti, secondo gli organizzatori, i comuni toscani che hanno deciso di partecipare, fra cui quelli che hanno dato vita a un distretto biologico sul proprio territorio, ma si preannuncia folta anche la rappresentanza delle altre regioni, sia con le aziende che le singole istituzioni. "Il bio è una scommessa centrale della nostra agricoltura - ha affermato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi - che si vince anche divulgando e affermando i valori, le competenze, la qualità di questo settore".

La Toscana è insieme al Lazio la prima regione 'bio' del centro-nord con circa 130.000 ettari coltivati in modo biologico o in fase di conversione. Gli operatori sono oltre 5.000, un dato che fa della Toscana la prima regione del centro-nord con un incremento nell'ultimo anno del 4,8%.(ANSA).