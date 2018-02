A Massa campionati italiani pasticceria

(ANSA) - MARINA DI CARRARA), 22 FEB - Sono 80 i pasticceri che si sfideranno in occasione dei Campionati italiani di pasticceria, gelateria e cioccolateria e dei Campionati italiani di cake design, in programma dal 25 al 28 febbraio 2018 nell'ambito della Fiera del Tirreno Ct a Massa (Massa Carrara).

I migliori interpreti dell'arte pasticcera si contenderanno una coppa e avranno la possibilità di entrare a far parte della Nazionale italiana di pasticceria che parteciperà ai mondiali nel 2019. "I campionati italiani rappresentano l'occasione perfetta per mettere alla prova il talento e la creatività dei migliori pasticceri e cake designer del nostro paese - sottolinea in una nota il presidente della Fipgc Roberto Lestani -. I partecipanti saranno messi a dura prova e dovranno realizzare delle vere e proprie opere d'arte, saranno valutati anche nel più piccolo dettaglio: dalle tecniche utilizzate agli ingredienti, dalla pulizia del piano di lavoro al tempo impiegato. Ogni particolare può essere determinante".(ANSA).