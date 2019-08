Lavoro: Toscana semplifica voucher coworking

(ANSA) - FIRENZE, 17 AGO - Coworking, semplificazione per i voucher destinati ai liberi professionisti. E' quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale della Toscana, che ha modificato l'accesso al beneficio attraverso una procedura semplificata di ammissibilità e di valutazione e ha fissato scadenze bimestrali per il restante 2019 e per tutto il 2020.

"La Regione intende favorire il lavoro autonomo e l'autoimprenditorialità. Per questo cerchiamo di snellire le procedure per l'accesso ai voucher finalizzati ad aiutare chi vuole diventare un imprenditore o sviluppare un'attività autonoma in ambito lavorativo", il commento dell'assessore toscano a lavoro, formazione ed istruzione, Cristina Grieco.

"La rimodulazione delle scadenze bimestrali - prosegue Grieco - ha l'obiettivo di ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche considerato che la media delle domande che arrivano bimestralmente è di cinque candidature". La misura, che che rientra nell'ambito di Giovansì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani, è finanziata attraverso i fondi europei Por Fse e avrà validità fino all'esaurimento delle risorse stanziate.

In particolare la rimodulazione delle scadenze è stata attuata prevedendo un'apertura dell'avviso per il restante del 2019 e per il 2020. Successivamente e conseguentemente alla modifica della delibera si provvederà a variare, tramite un apposito decreto dirigenziale, l'avviso pubblico. I voucher sono riservati ai liberi professionisti in possesso di partita Iva da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda, a chi è residente o domiciliato in Toscana, agli iscritti ad albi, ordini professionali o collegi, ad associazioni professionali o di prestatori d'opera od essere iscritti alla gestione separata dell'Inps. Le risorse a disposizione complessivamente superano di poco i 213 mila euro. Un voucher finanzia fino a un massimo di 3.500 euro di cui 500 per rimborsi spesa e ogni candidato potrà beneficiare di uno solo.(ANSA).