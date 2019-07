Arezzo, incontro con Hong Kong Trade Development Council

(ANSA) - AREZZO, 12 LUG - Incontro, alla Camera di commercio di Arezzo, con l'Hong Kong Trade Development Council, Responsabile per la promozione del commercio estero di Hong Kong. All'iniziativa, organizzata dalla Cciaa aretina,, erano presenti, assieme ad imprenditori e rappresentanti delle associazioni economiche di categoria, il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi, Giuseppe Salvini, segretario Generale dell'Ente ed il direttore di HKTDC Italia Gianluca Mirante.

Hong Kong, si spiega in una nota della Cciaa, "rappresenta uno dei più importanti partner commerciali" della provincia di Arezzo "e costituisce un hub commerciale strategico per la penetrazione nel Sud Est Asiatico, considerato che oltre il 60% delle merci importate vengono poi distribuite nei mercati limitrofi. Un ruolo che ha spinto, fin dal 2007, la Camera di commercio a essere presente con un proprio stand alle manifestazioni fieristiche organizzate da HKTDC".

L'export aretino verso Hong Kong, a fronte di un import pari a 8 milioni di euro, ha fatto registrare, nel 2018 un valore pari a 356 milioni di euro. "Si tratta di un valore lievemente in calo rispetto al 2017 quando si sono superati i 400 milioni di euro, ma in deciso aumento rispetto al 2016 (301 milioni di euro). I dati relativi al primo trimestre 2019 evidenziano comunque un export di 91 milioni di euro, in crescita rispetto agli 85 milioni di euro di quello 2018. I due settori più rilevanti sono l'oreficeria e la moda: in particolare per l'export orafo-argentiero aretino Hong Kong costituisce il secondo mercato per ordine di importanza, dopo gli Emirati Arabi Uniti, con un volume di affari nel 2018, a valori correnti, di oltre 281 milioni di euro (+ 4,2 % rispetto al 2017)". Nel corso del workshop presentate le ulteriori possibilità di collaborazione che il mercato di Hong Kong ed il suo sistema fieristico possono offrire al sistema imprenditoriale aretino.(ANSA).