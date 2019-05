Fondi Ue: cambiamenti climatici, seminari sul web

Quattro webinar sull'adattamento ai cambiamenti climatici aperti a tecnici, funzionari e amministratori della Pubblica amministrazione locale e a stakeholder urbani. Li organizza Anci Toscana come capofila di Adapt, progetto cofinanziato dal Programma europeo Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, in collaborazione con il Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc). I seminari, si spiega, si svolgeranno prima in lingua italiana e poi in lingua francese il 14, 16, 21 e 23 maggio: per partecipare sarà possibile iscriversi direttamente alla sessione nella lingua desiderata. Per informazioni: http://interreg-maritime.eu/it/web/adapt/-/webinar-sull-adattamento-ai-cambiamenti-climatici.

I webinar illustreranno cosa si deve fare per la preparazione di un piano locale di adattamento e una serie di esempi di interventi green e grey realizzabili nelle città per renderle più resilienti agli eventi meteorologici estremi per concludersi poi con una panoramica su strumenti e iniziative a sostegno dell'adattamento, dal livello locale a quello internazionale. La serie di seminari svilupperà ulteriormente i temi che i partner del progetto Adapt hanno trattato nel corso di 13 sessioni locali realizzate in 11 città dello spazio transfrontaliero dell'Alto Tirreno: l'obiettivo è quello di garantire un più ampio accesso alla formazione sull'adattamento ai cambiamenti climatici, utilizzando gli strumenti del progetto.