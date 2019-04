Fondi Ue: insabbiamento porti, workshop a Livorno

Workshop a Livorno il 10 aprile prossimo, alla Fortezza Vecchia, nell'ambito di Sedriport, il progetto finanziato dal Programma europeo Interreg Italia Francia marittimo per trovare una soluzione congiunta al problema dell'insabbiamento dei porti dell'area transfrontaliera e per il ripristino dei fondali. L'incontro livornese è dedicato a strumenti e metodologie di approccio sulla valutazione degli effetti fisici dovuti alla movimentazione dei sedimenti in aree marino-costiere e vedrà la partecipazione di vari esperti. Il programma sarà presto disponibile al link: http://interreg-maritime.eu/it/web/se.d.ri.port/eventi.

Capofila di Sedriport è la Regione Sardegna in partenariato con il dipartimento del Var, le Università di Cagliari e di Tolone, la Provincia di Livorno, Arpal Liguria, Ispra, Office des transports della Corsica. Il progetto è stato finanziato per 1.854.602,16 euro di cui 1.576.411,83 del Fondo europeo di sviluppo regionale. Sedriport, si spiega, sperimenta sistemi di monitoraggio dell'ambiente marino; introduce un sistema comune per il costante monitoraggio dell'insabbiamento, dell'inquinamento delle acque e dei sedimenti, delle condizioni meteo-marine e dei principali parametri chimici e fisici delle acque dei porti, delle zone costiere limitrofe e degli acquiferi costieri; inoltre, partendo dalle normative vigenti e dagli attuali compendi di buone pratiche si propone di realizzare le Linee guida da adottare congiuntamente nello spazio transfrontaliero per affrontare la tematica dei dragaggi (ripristino dei fondali) e la gestione dei sedimenti. I cambiamenti climatici, si ricorda inoltre, hanno un ruolo determinante nel favorire gli insabbiamenti strutturali dei porti e velocizzare le dinamiche di insabbiamento, aumentando sia i rischi per l'ambiente sia il rischio per le attività economiche legate al trasporto marittimo.