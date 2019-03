Fondi Ue: innovazione in agricoltura, 4 giorni incontri

L'innovazione nel settore agricolo-forestale: a questo tema è dedicato l'evento annuale del Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020, in programma a Villa Vittoria, in piazza Adua a Firenze, dal 26 al 29 marzo 2019. 'La settimana dell'innovazione nello sviluppo rurale' il titolo della quattro giorni di incontri, workshop, dimostrazioni e visite studio, per condividere le iniziative che sostengono e promuovono progetti per innovare il settore agricolo e forestale, sia di livello regionale sia di livello europeo. La partecipazione è gratuita con registrazione online obbligatoria.

L'innovazione, si ricorda, è uno degli obiettivi principali delle politiche di sviluppo rurale, sia dell'attuale programmazione, sia della Pac post 2020. L'evento in programma a Firenze, organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con la Piattaforma tematica Agri-Food della Smart Specialisation Strategy (S3), rappresenta così "un importante momento per condividere le iniziative che sostengono e promuovono progetti di innovazione in ambito agricolo e forestale". Nel corso dell'evento sarà possibile partecipare a diverse sessioni tematiche che, si spiega ancora, "offriranno l'opportunità di instaurare nuove collaborazioni e di approfondire idee, conoscenze e visioni su molteplici tematiche per lo sviluppo del settore agricolo, forestale e agroalimentare".

Per il programma: http://www.regione.toscana.it/documents/13962821/0/PSR+Rural+Innovation+Week_07+IT.pdf/0d836847-8f47-413c-a803-92474cda7f8f.