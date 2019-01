Fondi Ue:blue economy e lavoro,bando per promuovere progetto

Bando da 15.000 euro per organizzare sei incontri pubblici e un evento conclusivo per Med New Job, progetto cofinanziato dal programma europeo Interreg Italia-Francia Marittimo per creare nuove opportunità di occupazione nella nautica e nell'economia del mare tra Toscana, Sardegna, Liguria, Corsica e Var, area il cui sviluppo è naturalmente legato alla blue economy. E' l'avviso di manifestazione d'interesse pubblicato da Provincia di Livorno Sviluppo, capofila di Med New Job: le società interessate dovranno presentare la proposta via mail (indirizzo Pec info@pec.plis.it) entro il 21 gennaio 2019.

Gli incontri da organizzare sono finalizzati alla promozione e allo scambio di buone prassi nella filiera nautica e dell'economia del mare, coinvolgendo dai cittadini ai rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e parti sociali, dai centri di ricerca a chi si occupa di formazione in Toscana, Sardegna, Liguria, Corsica e Var, le 5 Regioni che partecipano al programma Interreg Italia-Francia Marittimo.

Il progetto Med New Job vuole creare servizi comuni alle cinque regioni per ricollocare i lavoratori espulsi dalle aziende in crisi e promuovere l'autoimprenditorialità. A questo scopo creerà, svilupperà e sperimenterà una piattaforma transfrontaliera di servizi di politiche attive per il lavoro a supporto del settore della nautica.