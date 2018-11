Sanità:Saccardi,Ue è opportunità, portiamo lì nostri bisogni

(ANSA) - BRUXELLES, 28 NOV - "Questo è un momento particolare ed è doveroso essere qui a Bruxelles. Prima di tutto perché noi siamo fra quelli che considerano l'Unione europea un'opportunità per il nostro Paese, non un ostacolo. E poi perché in questo periodo si discute della programmazione dei fondi europei dopo il 2020, quindi è importante gettare le basi di quelle che saranno le scelte future su come destinare le risorse a livello europeo". Così l'assessore alla sanità della Regione Toscana, Stefania Saccardi, a Bruxelles per una serie di incontri istituzionali e per partecipare al Summit europeo sulla salute.

"Dobbiamo indicare ai nostri rappresentanti a livello europeo i bisogni della nostra regione, che è all'avanguardia nel campo della sanità e delle politiche sociali, e può quindi mettere le proprie esperienze a disposizione di una crescita collettiva" ha aggiunto Saccardi.

"La convinzione profonda della nostra regione è che si cresce bene se si cresce un po' tutti - ha continuato -. L'attenzione ai finanziamenti Ue è quindi fondamentale per settori come la ricerca e la sanità digitale, che ci può mettere a disposizione di tutti i territori, anche i più lontani dai centri, gli strumenti di uguale accesso alle cure".(ANSA).