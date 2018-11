Fondi Ue: Toscana, campagna informativa per aria 'amica'

Una campagna informativa per coinvolgere anche i singoli cittadini nella lotta all'inquinamento atmosferico. E' 'Aria di Toscana' all'insegna dello slogan 'L'aria è amica se è pulita', promossa dalla Regione sui media toscani e sul web - dal 19 novembre su giornali e radio e poi sul network Quinews dal 3 al 16 dicembre - per ricordare che dalla qualità dell'aria dipende il benessere di tutti e che ognuno può adottare comportamenti corretti nel quotidiano per migliorarla. La campagna è finanziata dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020.

Punto di partenza il quadro conoscitivo del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (Prqa) approvato dal Consiglio regionale (delibera 72 del 18 luglio 2018): ha evidenziato come i comportamenti individuali e collettivi siano responsabili primari nei livelli di inquinamento registrati. Ecco allora l'importanza di far conoscere quanto le condotte di ciascuno possono incidere sulla qualità dell'aria e le iniziative per influire sui comportamenti presenti e futuri dei singoli cittadini. Il Prqa ha poi individuato, come azione trasversale e strategica, la promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale attraverso una campagna con depliant, poster, inserzioni sui quotidiani, spot destinati ai media online e alla didattica.

L'autunno e l'inverno, si ricorda, sono i periodi più difficili per l'inquinamento da Pm10: le misure per le aree 'critiche' riguardano in particolare gli abbruciamenti all'aperto e gli impianti domestici a biomassa per nuove costruzioni e ristrutturazioni. I Comuni di queste aree diffonderanno la campagna nei loro canali web e social, oltre a provvedere all'affissione dei manifesti e alla distribuzione dei volantini ad hoc.