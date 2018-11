Fondi europei: Toscana Tech, i 40 progetti in vetrina

Innovazioni in grado di facilitare la vita di tutti i giorni e renderla più sicura, ma anche aiutare l'economia (e l'ambiente) protagoniste alla seconda edizione di Toscana Tech, la due giorni di incontri, workshop, seminari su digitalizzazione e Industria 4.0 ma anche aziende e start up in mostra, con i loro, prototipi, in programma il 19 e 20 novembre a Firenze, a Palazzo dei Congressi-Villa Vittoria.

In vetrina a Toscana Tech, nel percorso espositivo '40 imprese 40', quaranta progetti che la Regione Toscana ha finanziato grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr).

Tra questi i sensori per le biciclette del progetto 'SaveMyBike' (capofila la pisana Tages), testati da alcuni mesi a Livorno e presto forse anche a Pisa e Lucca, che avvertono il proprietario della 'due ruote' se qualcuno la sposta dal parcheggio sicuro dove è stata lasciata (sempre che il posteggio sia tecnologicamente attrezzato) oppure quelli, nascosti, che possono aiutare le forze dell'ordine a rintracciare lo stesso proprietario della bicicletta di cui è stato denunciato il furto, grazie a una app e a un rilevatore che potrebbe essere installato anche ai varchi elettronici del centro storico di una città chiusa da mura. Il progetto, sviluppato con il dipartimento di ingegneria dell'informazione dell'Università di Pisa, è stato l'unico finalista italiano ai Regiostars 2018, che premia le migliori iniziative sviluppate con i fondi comunitari.

Dai sensori all'economia circolare, ecco il modo per riciclare ad esempio il vetroresina, materiale assai utilizzato fin dagli anni Cinquanta e che per il 90% finisce in discarica o negli inceneritori: la Korec di Bientina (Pisa) ha inventato e brevettato un processo, economicamente vantaggioso, che permette recuperi fino al 99% della fibra di vetro e soprattutto fino all'85% della resina. Messo in opera anche un impianto pilota: prossimo passo la realizzazione di un impianto industriale.

A Toscana Tech anche la tecnologia che aiuta la medicina: grazie ad Aircardio, consorzio che vede leader Gpi e che coinvolge Università di Pisa e Fondazione Monasterio, sensori medici non invasivi permetteranno, ad esempio, di monitorare a distanza, anche da casa, lo stato di salute di pazienti con cardiopatie congenite pediatriche che si sono sottoposti a ricoveri o ad interventi. Un dispositivo si applica al petto e fa l'elettrocardiogramma di continuo, l'altro si mette al dito e controlla la saturazione dell'ossigeno. Il vantaggio è che i bambini sono a casa e non c'è bisogno di tenerli all'ospedale, perchè un medico specialista controllerà da remoto il loro stato di salute. Il sistema aiuterà a valutare l'impatto della terapia e a meglio programmare le visite di controllo. Ma offrirà, naturalmente, anche maggiore serenità alle famiglie.

A '40 imprese 40' poi il progetto Inasse (capofila l'aretina Seco) che offre la possibilità alle piccole e medie aziende di aumentare la propria produttività aziendale collegando in rete i propri prodotti: una soluzione IoT completa, l'internet delle cose, senza bisogno di ingenti investimenti iniziali.

C'è poi l'intelligenza artificiale che si presta ad aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro: è il progetto Logis di Pitom di Navacchio, che grazie al sistema già usato sulle auto di ultimissima generazione per il riconoscimento dei pedoni è in grado di aiutare chi conduce mezzi di movimentazione nei porti o nei magazzini ad incidenti che spesso possono essere mortali. Il sistema accresce la visuale degli operatori, riconosce le persone che si muovono vicino al macchinario, lo segnala al conducente e, quando la distanza diventa minima, può assumere il controllo e bloccare il mezzo. I primi test si sono svolti a Livorno. Proseguono a Voltri in Liguria, ma riguardano un'ulteriore evoluzione. La tecnologia è già presente su alcuni macchinari in commercio. Logis ha vinto il bando Por-Creo 2012 Ricerca e Sviluppo promosso dalla Regione Toscana.