Fondi Ue:Toscana,a Livorno lancio progetto sicurezza in mare

(ANSA) - LIVORNO, 14 NOV - Sarà Livorno a ospitare, il 22 novembre prossimo a Palazzo Pancaldi, dalle 9.30, il seminario per il lancio di Sicomarplus, progetto di Interreg Italia-Francia Marittimo per promuovere la sicurezza in mare aumentando la superficie controllata da radar, satelliti o strumenti di monitoraggio in-situ e migliorare la qualità delle previsioni meteo-oceanografiche. Il progetto è finalizzato anche ad attività di formazione e dimostrative tra cui il pilotaggio in aree marine pericolose e la creazione di strumenti per la gestione delle emergenze. Sicomarplus, di cui è capofila la Toscana e che coinvolte tutte le Regioni di Interreg It-Fr, ovvero Corsica, Sardegna, Paca e Liguria, ha un budget totale di 6 milioni e 688mila euro.

L'incontro a Livorno affronterà la tematica dei rischi legati alla navigazione coinvolgendo i principali partner del progetto e attori di competenza in materia, che illustreranno anche il sistema di monitoraggio previsto con il progetto.

Gli obiettivi Sicomarplus, spiega una nota, "saranno realizzati con l'elaborazione di piani d'azione congiunti per il monitoraggio integrato per la sicurezza della navigazione e per il pilotaggio in aree marittime pericolose. Inoltre, sarà integrata la rete radar esistente, creata con il progetto Sicomar della programmazione '7-'13, con l'installazione di nuove antenne Hf e l'ampliamento del raggio di azione; saranno realizzati sistemi integrati di previsione per la sicurezza della navigazione, in tempo reale e di supporto alla gestione delle emergenze. Infine, sarà realizzato un sistema di servizi per la sicurezza della navigazione per la condivisione delle informazioni e per la sicurezza delle rotte, per l'attraversamento di aree pericolose, per l'accesso in sicurezza ai porti e per la risposta alle emergenze".(ANSA).