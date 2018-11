Fondi Ue: Toscana, voucher per servizi innovazione Mpmi

Servizi per l'innovazione per le Mpmi, sono 4,6 milioni di euro gli aiuti, sotto forma di voucher, previsti da un bando approvato dalla Regione Toscana il 19 ottobre 2018, realizzato nell'ambito di Giovanisì e cofinanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale Fesr 2014-2020. Le domande si possono presentare, online e fino a esaurimento delle risorse, dal 17 dicembre 2018.

Scopo del bando 'Sostegno alle Mpmi per l'acquisizione di servizi per l'innovazione', incentivare investimenti strategici in attività di collaborazione tra imprese ed enti di ricerca con contratti di ricerca per dottorati industriali, ricercatori a tempo determinato, assegni di ricerca; utilizzazione di laboratori di prove e test e di dimostratori tecnologici presenti nel repertorio regionale; incubazione nelle strutture riconosciute a livello regionale; accompagnamento e consolidamento di particolari categorie di imprese o di componenti di filiera di produzione o di ambiti tecnologici.