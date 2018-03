Interreg Ue,ok 2 progetti a guida toscana su donne e turismo

(ANSA) - BRUXELLES, 19 MAR - Ci sono anche due progetti a guida toscana fra i 54 approvati nell'ambito del programma transfrontaliero 'Interreg Europa'. Si tratta di 'Femina', coordinato dal centro tecnologico Arezzo Innovazione, che riguarda il coinvolgimento delle donne nelle aziende high-tech; e 'ThreeT', guidato dalla Provincia di Livorno, per la creazione di sentieri tematici. In tutto sono sette i progetti coordinati da enti italiani che sono stati selezionati da Interreg. Oltre ai due toscani, ci sono: 'Clay', coordinato dalla Regione Umbria, che vuole supportare le pmi innovative e artistiche attive nel settore della ceramica; 'e-Mopoli', coordinato dalla Provincia di Brescia, sull'uso di mezzi elettrici per favorire la creazione di strumenti politici sulla mobilità sostenibile; 'Match-up', guidato dal Dipartimento di architettura dell'Università di Bologna, sull'utilizzo di differenti modalità di trasporto per promuovere una mobilità urbana a basse emissioni di carbonio; 'Finch', coordinato dalla Regione Piemonte, che studia come la valorizzazione dei siti culturali possa avere un impatto sullo sviluppo finanziario delle regioni; e 'Gpp-Stream', guidato dalla Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, sugli appalti pubblici e gli strumenti "sostenibili" per una maggiore efficienza energetica.

Il terzo bando Interreg Europa mette a disposizione 304 milioni di euro provenienti dal Fondo Ue per lo sviluppo regionale. Entro il 30 giugno 2017 erano state inviate 234 candidature di progetti transfrontalieri, che coinvolgevano 255 partner italiani (un record fra i Paesi partecipanti). Per poter partire ufficialmente, i 54 progetti selezionati dovranno ora soddisfare alcune condizioni stabilite dall'autorità di gestione del programma.(ANSA).