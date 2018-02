Fondi Ue: Toscana, formazione per manager su Industria 4.0

(ANSA) - FIRENZE, 9 FEB - Industria 4.0, voucher formativi per manager di azienda nell'ambito del progetto Giovanisì - finanziamenti dal Por Fse 2014-2020. Il bando, modificato dalla Regione Toscana a ottobre 2017, è rivolto a dirigenti o quadri d'azienda di imprese toscane private o comunque a prevalente capitale privato per la formazione su tecnologie digitali e digitalizzazione dell'impresa.

Scadenze trimestrali per le domande, la prossima è il 30 marzo 2018. Budget fino ad esaurimento delle risorse disponbili sul bando. Online le graduatorie delle richieste presentate alla scadenza del 30 settembre 2017. (ANSA).