Pesca:Toscana al lavoro con regioni Ue su futuro del settore

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GEN - Confrontarsi con le altre regioni europee per proporre alla Comissione Ue nuove idee sul futuro della pesca nell'Unione, e cercare di rendere il Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) più incentrato sull'innovazione, favorendo il rinnovo delle marinerie. È l'obiettivo della visita a Bruxelles dell'assessore all'Agricoltura della Regione Toscana, Marco Remaschi, che oggi ha partecipato a un incontro promosso dalla Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa, di cui è vicepresidente il governatore toscano Enrico Rossi. Servono "risorse specifiche e dedicate" a un'attività che punti a "fare promozione" dei prodotti ittici, attraverso un percorso che "abbia una sua continuità", ha spiegato all'ANSA Remaschi, che chiede all'Unione europea anche "maggiore chiarezza" nella gestione dei conflitti fra le normative Ue per la protezione dell'ambiente e le attività di "marinerie più artigianali, che pescano più vicino alla costa". Per quanto riguarda il futuro della Politica agricola comune (Pac), invece, l'assessore si dice favorevole a un approccio basato su un "regionalismo intelligente", che dia più autonomia agli enti territoriali nel conseguire gli obiettivi stabiliti a livello Ue. "Non possiamo permetterci di abbandonare l'agricoltura e il territorio" e "noi pensiamo che l'indirizzo della Commissione possa e debba andare in questo senso", ha sottolineato Remaschi, secondo cui c'è "la necessità di accompagnare un percorso in cui agricoltura, ambiente, qualità e sostenibilità economica vadano a braccetto".(ANSA).