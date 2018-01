Fondi Ue: a Sanremo presentazione Art Lab Net

(ANSA) - FIRENZE, 25 GEN - Creare centri di innovazione e supporto allo sviluppo imprenditoriale dell'attività artigiana artistica nell'area di Cooperazione. E' l'obiettivo di Art Lab Net, progetto finanziato da Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, il programma transfrontaliero cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr) nell'ambito della Cooperazione territoriale europea (Cte).

Le attività di Art Lab Net saranno presentate a Sanremo, al Centro della Pigna (piazza Cassini 14), con una conferenza stampa in programma il 26 gennaio alle 11.

Partito a febbraio 2017 e attualmente in corso, il progetto ha una durata di due anni. Capofila è la Chambre Des Metiers et des Artisanat di Nizza, partner la Chambre Des Metiers et des Artisanat di Ajaccio, il dipartimento di Architettura e design dell'Università di Genova, l'Accademia delle Belle arti Mario Sironi di Sassari, e tre aziende private: Insight Risorse Umane (Cagliari), associazione Artimanos (Sardegna) e associazione Pigna Mon Amour (Sanremo).

