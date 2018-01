Industria: Asev Toscana guida progetto Ue su nanotecnologie

(ANSA) - BRUXELLES, 24 GEN - Favorire il trasferimento tecnologico per la crescita e lo sviluppo del sistema imprenditoriale, puntando in particolare sulle nanotecnologie e sui nuovi materiali nel settore manifatturiero. È l'obiettivo del progetto interregionale europeo noto con l'acronimo NMP REG e guidato dall'Asev, Agenzia per lo sviluppo empolese valdelsa, con il sostegno della Regione Toscana. Finanziato con 1,6 milioni di euro provenienti dal programma Interreg Europe e iniziato nell'aprile 2016, il progetto quinquennale ha come partner centri di ricerca, laboratori, enti regionali e ministeriali di diversi Paesi europei, dal Belgio al Portogallo, passando per Romania e Germania. Oggi a Lovanio (Belgio) si è svolto l'incontro di medio termine del progetto, un'occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto finora e preparare l'ultimo biennio di NMP REG, che sarà dedicato alla messa in pratica dei risultati raggiunti. Il progetto porterà infatti alla stesura di un piano d'azione indirizzato ai referenti politici, che conterrà una serie di raccomandazioni su come definire e implementare le politiche a supporto dell'applicazione dei nano-materiali.(ANSA).