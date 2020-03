Toscana: 224 nuovi casi,in calo.19 morti

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - Per il secondo giorno consecutivo è in calo il dato dei nuovi casi di Coronavirus in Toscana: a ventiquattrore dal precedente bollettino sono 224 contro i 254 di ieri e i 273 di mercoledì scorso. In calo anche i tamponi fatti nelle ultime 24 ore rispetto a ieri: 2794 contro 3084. In aumento invece i decessi: sono 19, tra cui una donna di 58 anni di Viareggio (Lucca) contro i 16 di ieri e i 13 del 25 gennaio.

Salgono dunque a 3.450 i contagiati dall'inizio dell'emergenza e a 177 i decessi. 27 poi finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 76 le guarigioni cliniche. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 3.170. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1327, di cui 274 in terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 11.686 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana.

Dall'1 febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 23.746 tamponi su 20.181 persone. Dodici i laboratori impegnati.