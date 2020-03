Coronavirus: Toscana; a via 60 posti intensiva aggiuntivi

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - La Regione Toscana è riuscita a recuperare 60 ventilatori invasivi e da giovedì saranno pronti i primi 60 posti aggiuntivi di terapia intensiva in Toscana, dei 280 previsti a livello regionale, per fare fronte all'emergenza Coronavirus. Dei 60 ventilatori, secondo quanto appreso, 10 sono stati reperiti tramite giacenze, 25 noleggiati dall'azienda Altea, 15 provengono dalla Protezione civile e altri 10 da una donazione cinese. I nuovi posti di intensiva saranno distribuiti nelle varie parti della regione in base alle esigenze. Giovedì potranno già partire nuovi posti a Lucca e a Pisa e da sabato anche a Massa e Carrara.(ANSA).