Coronavirus: in Asl sud est 264 tamponi da finestrino auto

(ANSA) - AREZZO, 24 MAR - Anche nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto si sperimenta, per fare i test del coronavirus, la nuova tecnica del Drive thru, con i tamponi che invece che a domicilio vengono eseguiti dal finestrino dell'auto, con la persona che rimane a bordo della vettura.

Fino a oggi eseguiti 264 tamponi così ripartiti: 33 a Monterotondo Marittimo, 50 nella Valtiberina, 60 ad Arezzo, 24 a Orbetello, 22 a Chianciano e 75 a Grosseto. "I tamponi - spiega l'Azienda sanitaria - saranno effettuati anche nei prossimi giorni e in altre zone dell'Asl sud est".(ANSA).