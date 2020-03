Subsonica, tour a ottobre, si parte da Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - Il 'Microchip temporale club tour' dei Subsonica è stato rinviato al prossimo autunno, a seguito della situazione creatasi con la diffusione del coronavirus.

I biglietti acquistati, precisa una nota, saranno validi per le nuove date. Per tutti i concerti è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

La tournée, prodotta da Vertigo, partirà il 14 ottobre 2020 dal Tuscany Hall di Firenze per poi fare tappa a Perugia (16 ottobre), Marghera (17 ottobre), Padova (sold out, 22 ottobre), Nonantola (sold out 23 e 24 ottobre), Roma (28 e 29 ottobre), Senigallia (30 ottobre), Pordenone (sold out, 6 novembre), Trezzo Sull'Adda (sold out, 7 novembre), Napoli (12 novembre), Teramo (13 novembre), Bari (14 novembre), per arrivare a Milano il 17 (sold out) e 18 novembre e concludersi a Torino, città d'origine della band, con tre concerti previsti per il 20, 21 (sold out) e 22 novembre (sold out) al Teatro della Concordia di Venaria Reale. Lo show previsto a Brescia è in via di riprogrammazione. (ANSA).